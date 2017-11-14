Тимошенко: Президент хоче завадити провести з'їзд партії "Батьківщина"

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Вівторок, 14 листопада 2017, 11:28

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що за вказівкою президента її партії не дозволили провести з'їзд в "Українському домі". В Укрдомі заявляють, що це сталося через збій.

Свою заяву Тимошенко зробила під час виступу з трибуни парламенту у вівторок.

За її словами, з'їзд партії мав відбутися 15 листопада. Вона зазначила, що було оплачене приміщення.

"Завтра "Батьківщина" готувала з'їзд в "Українському домі", вже навіть проплатила поміщення, але вчора президент дав команду вигнати нас звідти. Нам відмовили під приводом проведення якогось важливішого заходу. Вважаю, що політика Порошенка - це повернення до всіх традицій Януковича", - заявила Тимошенко.

Нардеп додала, що з'їзд "Батьківщини" відбудеться у будь-якому випадку, навіть якщо його доведеться провести на вулиці.

В свою чергу керівник відділу забезпечення та проведення заходів в "Українському домі" Катерина Оранська підтвердила  "Українській правді", що керівництво міжнародного конгрес-центру відмовило партії "Батьківщина" у приміщенні. Але зазначила, що це сталося через збій у програмі попередньої реєстрації конференц-залів.

"По-перше, не правда, що "Батьківщина" проплатила приміщення. Вони лише попередньо його замовили. Але через збій в інтернет-програмі одне й теж приміщення на той самий час замовили для іншого заходу. Ми вимушені були надати перевагу тим, хто перший здійснив оплату і з ким ми довше співпрацюємо", - сказала Оранська.

Раніше повідомлялося, що партія "Народний фронт" 11 листопада провела перший за три роки з'їзд партії.

Яна Міланова, УП
Теми: Тимошенко Батьківщина Порошенко
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