Росіяни з СЦКК намагалися "підставити" Збройні сили України

Російська сторона СЦКК поширила фейк, що підрозділи ЗСУ нібито обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, і вона через це не може працювати.

Про це повідомляє на facebook-сторінці штабу АТО українська сторона Спільного центру з координації та контролю.

"Сьогодні (14 листопада - ред.) з ранку російська сторона СЦКК створила "фейкові обстріли" Донецької фільтрувальної станції з боку підрозділів ЗСУ з танкових гармат під час обстрілів позицій НЗФ ОРДО за напрямком Авдіївка-Ясинувата. Нібито внаслідок цих "обстрілів" персонал Донецької фільтрувальної станції, яка розташована поруч, не може своєчасно зайняти свої робочі місця", - розповідають українські координатори.

За їхніми словами, насправді жодних обстрілів з боку підрозділів ЗСУ не було, а персонал ДФС своєчасно і без перешкод зайняв свої робочі місця.

"ДФС працює в штатному режимі. Такі заяви російської сторони СЦКК ніщо інше, як чергова фальсифікація з боку НЗФ ОРДО та здійснюються з метою скомпрометувати Збройні сили України", - наголошують в СЦКК.

Як повідомлялося, на початку листопада на Донецькій фільтрувальній станції внаслідок обстрілу було пошкоджено хлоропровід.