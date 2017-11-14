Порошенку пропонують ще двох суддів Верховного Суду

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Вівторок, 14 листопада 2017, 12:29

Вища рада правосуддя внесе подання президентові про призначення Тетяни Стрелець та Сергія Погрібного суддями Верховного Суду.

Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила на засіданні 14 листопада, повідомляє прес-служба органу.

Тетяну Геннадіївну Стрелець пропонуватимуть на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а Сергія Олексійовича Погрібного – на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Тетяна Стрелець
Тетяна Стрелець
ВРП
Сергій Погрібний
Сергій Погрібний

Розгляд питання щодо внесення президенту подання про призначення Валентини Миколаївни Сімоненко на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду відклали.

Валентина Сімоненко
Валентина Сімоненко

Висновки Громадської ради доброчесності були негативними і щодо Стрілець, і щодо Погрібного, і щодо Сімоненко.

Як відомо, 14-25 вересня цього року Вища рада правосуддя розглянула 120 матеріалів щодо внесення подання президенту про призначення на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного Суду.

29 вересня ВРП ухвалила внести подання Петру Порошенку про призначення 111 кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Водночас ВРП відклала розгляд матеріалів щодо 7-ми кандидатів на посади суддів Верховного Суду через нерозглянуті дисциплінарні провадження стосовно чинних суддів; наявність дисциплінарних скарг, які потребують перевірки; надходження звернень щодо кандидата, які потребували додаткового вивчення.

9 листопада Вища рада правосуддя вирішила внести подання на трьох суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Таким чином, загалом пропонувалося 114 кандидатів.

10 листопада президент видав указ про призначення 113 кандидатів на посади суддів чотирьох касаційних судів у складі Верховного Суду, а 11 листопада вони склали присягу.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховний суд суд
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