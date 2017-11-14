У штабі АТО уточнили, де отримали поранення двоє бійців

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Вівторок, 14 листопада 2017, 12:46

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 14 листопада розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За добу, що минула, загиблих в лавах українських військ немає. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення поблизу Мар'їнки та Новотроїцького. Поранених евакуювали до лікувальних закладів, де їм надається вся необхідна медична допомога", – запевнив речник АТО.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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