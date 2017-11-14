Чиновнику МВС оголосили підозру за смертельне ДТП у Києві

Працівнику сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Володимиру Найді, який за кермом "Мазди" спричинив аварію на вулиці Стеценка у Києві 13 листопада, оголошено про підозру.

"Повідомлено про підозру 35-річному винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вул. Стеценка, внаслідок якої загинула одна людина", – повідомляє прокуратура Києва, яка погодила це.

Встановлено, що близько 16:50 у понеділок провідний спеціаліст – адміністратор у регіональному сервісному центрі МВС, кермуючи автомобілем "Мазда-7", не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями "Міцубісі" й "Нісан".

У результаті ДТП на Стеценка пасажир автомобіля "Міцубісі" загинув на місці пригоди від отриманих ушкоджень, а 62-річного водія іномарки доставили до лікарні №17 для надання допомоги.

За попередньою інформацію, водій "Мазда-7" на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Тепер водію "Мазди" повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Прокуратура Києва підготувала клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Раніше начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підтвердив, що за кермом Mazda був співробітник МВС Володимир Найда.