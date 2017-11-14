"Прокремлівському блогеру" пропонували заяву на обмін з ОРДЛО – адвокат

Захист обвинувачуваного в державній зраді журналіста Василя Муравицького заявляє, що слідство пропонувало йому написати заяву на обмін з самопроголошеними незаконними формуваннями "ЛНР" і "ДНР".



Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив його адвокат Андрій Гожий.



"Під час затримання пропонували написати заяву на обмін, але Василь відмовився. Йшлося про те, щоб поміняти його на когось у "ЛНР", "ДНР" або в Росії. Це фактично щиросердне зізнання", – сказав адвокат.



За його словами, захист сподівається на виправдувальний вирок для Муравицького.



Адвокат також повідомив про намір клопотати в суді про визнання експертиз у справі неприпустимими і призначення альтернативних.



"Ми ж будемо намагатися визнати їх неприпустимими, недостовірними і такими, які не належать до нашої справи", – сказав Гожий.



Також на думку захисту, на основного свідка у справі чиниться тиск.



"Так, на нього чинився тиск. У нього проводився обшук, проводилися відповідні бесіди і з ним, і з його родичами. Ми про це писали в Генеральну прокуратуру, але наше звернення "поховали". Але у нас все задокументовано, і ми заявимо про це на судовому слідстві й потім також передамо інформацію європейським організаціям", – сказав він.



За словами юриста, фізичного тиску вдалося уникнути, бо свідок вчасно звернувся до адвоката.



Також, за словами захисника, цей свідок не дав ніяких свідчень, пославшись на 63 статтю Конституції і дасть свідчення на суді.



На думку Гожого, відповідальним за кримінальне переслідування журналіста є оточення президента Петра Порошенка і депутата Верховної Ради Борислава Розенблата.



За його словами, Муравицкий був єдиним у Житомирській області працівником міжнародного агентства і готував публікації щодо бурштинової мафії і корупції.



Також Гожий стверджує, що за версією слідства фігурантом справи про державну зраду є кіт родичів журналіста на прізвисько "Пампух".



"Є кіт по кличці "Пампух", який належить його родичці, а його зарахували як невстановлену ​​особу, як агента. Це є в матеріалах справи", – сказав адвокат.



За його словами, судовий розгляд справи по суті відбудеться 24 листопада.

Як повідомлялося 2 серпня, у Житомирській області оголосили про підозру в державній зраді блогеру-журналісту, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали.

За даними прокуратури Житомирської області, підозрюваний декілька років співпрацював із представниками іноземної держави.

"Зокрема, готував та розповсюджував через мережу інтернет публікації, що містять елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю та спрямовані на розпалювання національної ворожнечі", - зазначали у прокуратурі.

Окрім того, його звинувачують у розповсюдженні інформації про збір грошей для забезпечення діяльності бойовиків ОРДЛО.

Зараз 32-річному чоловікові, якому повідомили про підозру за статтями 111, 110, 161, 258-3 Кримінального кодексу, загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

З серпня Корольовський районний суд Житомира ухвалив рішення взяти під варту блогера-журналіста, якого підозрюють у державній зраді.