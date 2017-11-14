До України йде похолодання

Найближчої доби Україну огорне прохолодне повітря, що переміщається з Центральної Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в Укргідрометцентрі.

Очікується погода без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці в західних, північних, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями туман. Вітер північний, на Правобережжі - з переходом у західний.

Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, на півдні та сході +3 +8; вдень 2-7 тепла, в південній частині та на Закарпатті місцями 8-11 вище нуля.

У Києві - без істотних опадів, вночі, вранці слабкий туман. Вітер північний з переходом у західний. Температура вночі близько 0, вдень +3 +5.

16 листопада - без опадів. Вітер західний. Температура вночі 0-5 морозу, на узбережжі морів 1-5 тепла; вдень +2 +7, на Закарпатті та крайньому півдні до 11 вище нуля.

У Києві - без опадів. Вітер західний. Температура вночі 0-2 морозу, вдень 4-6 тепла.