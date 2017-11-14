У військовій частині розікрали майна на 2,3 млн – прокуратура

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Вівторок, 14 листопада 2017, 15:09

Військова прокуратура розслідує кримінальне провадження щодо викрадення військового майна на суму близько 2 мільйонів 326 тисяч гривень у військовій частині 3077 Національної гвардії.

Про це інформує прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

За результатами проведеної позапланої інвентаризації майна зв’язку на об’єднаному складі зв’язку вказаної частини, дислокованої на Київщині, виявлено нестачу майна: радіостанцій, ноутбуків, системних блоків, моніторів, комутаторів та іншого військового майна на загальну суму близько 2 млн. 326 тис. грн.

Підозрюваний у розтраті начальник складу самовільно залишив частину, зараз його оголошено у розшук, суд видав дозвіл на затримання.

У прокуратурі нагадують: санкція ч.4 ст. 407 Кримінального кодексу України ("Самовільне залишення військової частини або місця служби"), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Санкція ч.3 ст. 410 Кримінального кодексу України ("Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем"), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Теми: прокуратура армія
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