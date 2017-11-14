ГПУ назвала заяви Суса "викривальними" фантазіями

В Генпрокуратурі назвали заяви екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса фантазіями.

Про це йдеться у заяві Генпрокуратури, опублікованій на сайті відомства.

"Всі голослівні заяви, які робить Д.Сус ряду українських ЗМІ, жодним чином не відповідають реальному стану розслідування згаданих кримінальних проваджень. У зв’язку з чим Генеральна прокуратура України розглядає подібні "викривальні" фантазії, як спосіб тиску на слідство та суд", - йдеться у заяві.

В ГПУ нагадали, що Суса відсторонили 19 вересня 2016 року "за фактом можливого заподіяння тілесних ушкоджень двом працівникам НАБУ".

Також вказується, що за результатами внутрішньої перевірки в ГПУ було встановлено, що "Сус не зазначив інформацію за 2015 рік про наявність в нього права власності на транспортний засіб, зареєстрований на нього, і не зазначив відомості про тимчасове користування приміщенням".

11 листопада 2016 року Суса було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 13 квітня – звільнено, заявили в ГПУ.

Як відомо, екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що отримував вказівки від генпрокурора, яким чином розслідувати ті чи інші справи.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

13 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Його затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

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