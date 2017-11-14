Чиновника МВС проситимуть відсторонити з посади після ДТП

Прокуратура проситиме відсторонити з посади працівника сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Володимира Найду, який за кермом "Мазди" спричинив смертельну аварію на вулиці Стеценка у Києві 13 листопада.

Про це на брифінгу 14 листопада повідомив начальник Поліції Києва Андрій Крищенко.

"Це рішення приймають у МВС, але я вважаю, що після обрання запобіжного заходу прокуратура і слідчі звернуться щодо відсторонення з посади. Але, як я розумію, що в МВС буде проведено службове розслідування і буде вжито заходів реагування", - сказав він.

Крищенко додав, що наразі Найда перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

"У лікарні його – враховуючи його скарги на стан здоров'я – обстежили, але протипоказань до тримання під вартою не було", - сказав Крищенко.

Він нагадав, що на місці ДТП Найда відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові, але в подальшому у лікарняному закладі у нього були відібрані біологічні зразки для встановлення факту вмісту алкоголю в крові. Їх результат, за словами Крищенка, має бути за кілька днів.

"Розслідування проходить, допитуються свідки, один потерпілий у неконтактному стані, сам винуватець не дає свідчень, посилаючись на стан здоров'я", - сказав керівник столичної поліції.

Він додав, що авто "Мазда" належить батькам Найди.

"Усі автівки вилучено, на них накладено арешт, буде призначено проведення низки експертиз для підтвердження його (Найди – ред.) перебування за кермом в момент зіткнення", - сказав Крищенко.

Він додав, що слідство також буде з'ясувати, чи намагався Найда утекти з місця ДТП, чи просто перебував у стані шоку, коли пішов від машини.

Як відомо, 13 листопада провідний спеціаліст – адміністратор у регіональному сервісному центрі МВС, кермуючи автомобілем "Мазда-7", не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями "Міцубісі" й "Нісан".

У результаті ДТП на Стеценка пасажир автомобіля "Міцубісі" загинув на місці пригоди від отриманих ушкоджень, а 62-річного водія іномарки доставили до лікарні №17 для надання допомоги.

За попередньою інформацію, водій "Мазда-7" на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій підтвердив, що за кермом Mazda був співробітник МВС Володимир Найда.

Водію "Мазди" повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Прокуратура Києва підготувала клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.