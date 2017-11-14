НАЗК оскаржить в суді звинувачення у фальсифікаціях

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Вівторок, 14 листопада 2017, 18:56

Національне агентство з питань запобігання корупції направить до суду  позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Йдеться про звинувачення голови НАЗК Наталії Корчак її підлеглою Ганною Соломатіною.

"Брифінг екс-керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя, проведений сьогодні за участі народних депутатів України, є фактом поширення недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції", – йдеться в повідомленні.

У відомстві вважають, що поширення зазначеної інформації є особистою  атакою на голову та колектив Національного агентства та "спробою дискредитації  успішно розпочатої антикорупційної реформи в Україні".

"В рамках відкритого Національним антикорупційним бюро України кримінального провадження… Національне агентство готове до співпраці та зацікавлене в отриманні об’єктивного та неупередженого результату," – додали в НАЗК.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Соломатіна заявила також, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.

Пізніше в НАБУ повідомили "Українській правді", що проводять розслідування за фактами можливої корупції в НАЗК.

Теми: НАЗК корупція суд
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