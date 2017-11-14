У Києві "замінували" залізничний вокзал і "Гулівер"

788 переглядів
Вівторок, 14 листопада 2017, 19:48

Поліція отримала три анонімні повідомлення про замінування – лікарні, "Гуліверу" та центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик у Facebook.

"Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу - 900 осіб, у "Гулівері" евакуація триває", - йдеться у повідомленні.

Усі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів. Наразі поліція проводить перевірку.

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд арештував закарпатців, затриманих із вибухівкою в Києві 14 листопада 2017, 18:52
Чиновника МВС проситимуть відсторонити з посади після ДТП 14 листопада 2017, 17:01
Чиновнику МВС оголосили підозру за смертельне ДТП у Києві 14 листопада 2017, 13:39
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАЗК оскаржить в суді звинувачення у фальсифікаціях
Рада зробила крок до прийняття проекту держбюджету-2018
Апеляційний суд відмовився арештовувати сина Авакова
The New York Times залишить Крим "спірним"
Усі новини
наше

ONUKA: Мистецтво – це ж не тільки музика. Багато чого є цікавого у світі

здоров'я

Лікувальна жуйка проти пародонтозу, яку можна з'їсти як цукерку

Музеї України

Львівський музей взяв на роботу кота