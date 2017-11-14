Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму

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Вівторок, 14 листопада 2017, 20:56

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Про це повідомляє Українська місія ООН в Twitter.

"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи президента Петра Порошенка. За – 71, проти – 25, утрималися – 77", - йдеться у повідомленні.

Президент Петро Порошенко привітав ухвалення оновленої резолюції.

"Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму", - зазначив Порошенко.

Як відомо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що у резолюції "Становище у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі" йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території.

В оновленій резолюції є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечення навчання українською та кримськотатарською мовами.

Теми: ООН Крим Росія
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