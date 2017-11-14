У США арештували українську активістку

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Вівторок, 14 листопада 2017, 22:55

У Вашингтоні під час протесту заарештували активістку української діаспори Олексу Чопівську. Вона приймала участь в акції біля Національного собору проти організованого посольством Росії "Концерту за єдність".

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Олекса разом з мамою роздавали листівки відвідувачам концерту, в якому брали участь російський диригент Валерій Ґерґієв та піаніст Денис Мацуєв. Обидва з них у 2014-му році підписалися під листом у підтримку анексії Криму Росією та її політику стосовно України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що охорона собору попросила жінок покинути територію. Однак Чопівська навчалася у приватній школі для дівчат при соборі і через це відстоювала своє право залишатися на території рідної для неї організації.

Внаслідок цього начальник охорони викликав поліцію. Поліцейські одягнули наручники на дівчину і відвезли до відділку, де на неї пообіцяли скласти протокол і відпустити.

В інтерв’ю "Голосу Америки" Чопівська підтвердила, що її звинувачують у незаконному потраплянні на приватну територію та заборонили заходити на територію собору протягом року. Вона збирається оскаржувати звинувачення в суді.

"Це ж національна церква. Вона відкрита для всіх. Звучить, ніби я через паркан перелізла. Там весь час гуляють люди, кожен може зайти на територію собору. До того ж я там 14 років навчалася. Для мене це як друга домівка", - зазначила активістка.

Чопівська розповіла, що у місцевому поліцейському відділку її протримали близько п’яти годин, після чого відпустили.

Теми: США Росія
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