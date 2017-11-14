Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо Криму у грудні

Генеральна асамблея ООН розгляне резолюцію "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь" у грудні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Наступним кроком стане розгляд проекту резолюції на пленарному засіданні ГА ООН у другій половині грудня 2017 року і головне – примушення Російської Федерації до її повного виконання", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закордонних справ пояснили, резолюція, схвалена у вівторок профільним комітетом Генасамблеї, "є логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму".

Внесення нового документу на розгляд ГА ООН зумовлене продовженням злочинної політики РФ у окупованому Криму, а також тим фактом, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції, лише нарощуючи репресії на півострові, пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

"Цьогорічна резолюція має на меті змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини", – заявили в МЗС.

Як відомо, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.