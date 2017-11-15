Розвідка Німеччини бачить в РФ потенційну загрозу

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Середа, 15 листопада 2017, 06:08

Росія є потенційною загрозою європейській безпеці.

Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, пише DW.com.

На даний час немає підстав вважати, що відносини Заходу з Росією покращаться при президенті Володимирі Путіні, впевнений глава німецької розвідки.

Каль попередив, що "не слід більше плекати надії з питання Криму", додавши, що "силові амбіції Росії будуть зростати".

Після великомасштабних спільних російсько-білоруських військових маневрів BND констатувала "вражаючу" модернізацію озброєння і вміння керувати військами. Каль назвав це таким, що "вселяє занепокоєння".

За його словами, Росія прагне повернути собі лідируючу роль на європейському континенті - зокрема, "послабити Євросоюз і відштовхнути США, а особливо - вбити між ними клин".

"Замість партнера в сфері європейської безпеки ми маємо в Росії, скоріше, потенційну загрозу", - заявив глава німецької спецслужби, вказавши на повернення Росії як гравця на світовій політичній арені.

На думку Бруно Каля, це буде "незручний сусід". Країна збільшила радіус дії в політиці безпеки, тому він вважає реальною загрозу, що надходить від розміщених "навколо" Калінінграда ракет малої дальності.

У той же час глава BND закликав налагоджувати з Москвою "тісні зв'язки", тримати відкритими канали спілкування і стежити за тим, щоб контакти з Росією не вичерпалися зовсім.

Теми: Німеччина Росія
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