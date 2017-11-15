Палата представників США схвалила військовий бюджет

У США Палата представників прийняла бюджет військового відомства на 2018 рік, який передбачає допомогу Україні.

Про це повідомляє AP.

Документ підтримали 356 законодавців, серед них 127 демократів.

Законопроект про оборону на 2018 фінансовий рік виділяє близько 634 млрд. дол. на основні операції Пентагону і близько 66 млрд. на військові місії в Афганістані, Іраку, Сирії та інших місцях.

За словами прихильників законопроекту, збільшення фінансування передбачає нарощування кількості військ, реактивних винищувачів, кораблів і іншої зброї, необхідної для підтримання бойової готовності військових.

Як відомо, проект оборонного бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає $ 350 млн для України, в тому числі у вигляді летальної зброї.

Також, для протидії російській агресії військовий бюджет на 2018 фінансовий рік передбачає виділення $ 4,6 млрд в межах Європейської ініціативи стримування для підтримки союзників НАТО і посилення оборонного потенціалу США в Європі.

Як тільки законопроект розгляне Сенат, що очікується на цьому тижні, він буде відправлений на підпис президенту Дональду Трампу.