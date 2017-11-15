На кордоні з Молдовою виявили трубопровід для контрабанди спирту

Прикордонники України та Молдови виявили на межі країн трубопровід для контрабанди спирту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Під час перевірки прикордонники виявили близько 150 метрів пластикової труби, яка була прокладена до лінії кордону на глибині 10-20 см. Порушники, скоріш за все, планували використати її для незаконного переміщення спирту або іншої рідини із сусідньої країни", - йдеться в повідомленні.

Фото Держприкордонслужби

Відзначається, що контрабандисти не встигли скористатися своїм винаходом, бо характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому виявлено не було.

фото Держприкордонслужби

Пластикову трубу демонтували.

Триває пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності.