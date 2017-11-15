Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо Криму

З держав Європейського континенту лише три проголосували проти попереднього затвердження резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Про це йдеться у результатах голосування, оприлюднених постійним представництвом України в ООН, інформує "Європейська правда".

Як повідомлялося Третій комітет Генеральної асамблеї ООН – орган, що опікується, серед іншого, питаннями прав людини – схвалив підготовлений Україною проект рішення ГА ООН щодо Криму.

71 держава підтримала український документ, 25 проголосували проти, 77 утрималися від голосування. Велика кількість тих хто утримався, обумовлена зокрема тим, що низка держав принципово не підтримують розгляд в межах третього комітету питань, дотичних до міждержавних конфліктів. Водночас, проти проголосували лише ті, хто не вважає за можливе публічно засуджувати незаконні дії РФ.

З 25 держав, які проголосували проти, є лише три, розташовані в Європі – Росія, Білорусь та Сербія. Ще одна держава західних Балкан – Боснія та Герцоговина – утрималася. Позиція БіГ, очевидно, обумовлена тим, що сербська меншина має блокуючий голос при ухваленні будь-яких державних рішень.

Всі інші держави Європи, включаючи близькі до Сербії Македонію та Чорногорію, а також включаючи Угорщину, з якою у України триває дипломатичний конфлікт, підтримали українську резолюцію.

Із пострадянських держав проти проголосувати також Вірменія, Казахстан, Киргизстан Узбекистан. Повний перелік держав, які проголосували проти проекту резолюції, є наступним: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

Раніше в МЗС пояснили, яку мету має нове рішення ООН щодо Криму.