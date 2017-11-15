Стало відомо, хто схопив активістку FEMEN у Києві

Вінницька поліція заявляє, що ніякого викрадення активістки FEMEN не було, її затримали за підозрою в хуліганстві.

Про це повідомляє у Facebook управління поліції Вінницької області.

"Сьогодні (14 листопада– ред.) у Києві працівниками вінницької поліції було затримано 25-річну особу, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі м. Вінниці", - розповіли правоохоронці.

"Сьогодні вночі у Вінниці було вчинено цинічний злочин – спалено улюблену вінничанами та, особливо дітьми, фотолокацію у вигляді декоративного трамвайчика", - додали там.

За даними поліції, зараз вирішуються питання про оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 ККУ (хуліганство), та обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Правоохоронці зазначили, що за таке правопорушення передбачено позбавлення волі на 3-7 років.

Як повідомлялося, 14 листопада учасниці FEMEN підпалили біля головного магазину Roshen у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.

Пізніше того ж дня з'явилася інформація, що у столиці троє невідомих чоловіків викрали активістку FEMEN Алісу Виноградову.