Ляшко про кнопкодавство: Більше так не буду

946 переглядів
Середа, 15 листопада 2017, 11:11

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, якого минулого тижня піймали на кнопкодавстві,  вибачився за свій вчинок і пообіцяв більше так не буде.

Про це він заявив активістам ГО "ЧЕСНО".

"Поганий вчинок, дуже поганий. Мені так соромно, що аж серце болить", - прокоментував свій вчинок Ляшко.

На запитання, чому 9 листопада в Раді кнопокодавила вся фракція, нардеп відповів, що це не правда.

"Не треба вигадувати! Це не чесно. Свій вчинок я визнаю і обіцяю, що більше так не буду. Тільки сильні люди можуть визнавати свої помилки", - сказав із посмішкою Ляшко.

Як відомо, 9 листопада Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі

Українська правда
Теми: Ляшко Радикальна партія Верховна Рада кнопкодавство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ляшко "серед ночі" годину дискутував з Гройсманом 15 листопада 2017, 10:19
КВУ: Тимошенко, Ляшко і Бойко ігнорують засідання комітетів 10 листопада 2017, 11:12
Ляшка піймали на кнопкодавстві 10 листопада 2017, 11:10
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Парубій ініціює законопроект про відповідальність за зберігання зброї
Стало відомо, хто схопив активістку FEMEN у Києві
Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо Криму
Україна – 17-та за рівнем тероризму у світі
Усі новини
київ

Перший хаб для громадських IT-організацій

інфографіка

7 важливих цифр до Міжнародного дня сліпих

психологія

Харчова залежність та 5 кроків до її подолання