Ляшко про кнопкодавство: Більше так не буду

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, якого минулого тижня піймали на кнопкодавстві, вибачився за свій вчинок і пообіцяв більше так не буде.

Про це він заявив активістам ГО "ЧЕСНО".

"Поганий вчинок, дуже поганий. Мені так соромно, що аж серце болить", - прокоментував свій вчинок Ляшко.

На запитання, чому 9 листопада в Раді кнопокодавила вся фракція, нардеп відповів, що це не правда.

"Не треба вигадувати! Це не чесно. Свій вчинок я визнаю і обіцяю, що більше так не буду. Тільки сильні люди можуть визнавати свої помилки", - сказав із посмішкою Ляшко.

"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - @OVLiashko про своє кнопкодавство у @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mt pic.twitter.com/B2ICucIYqv — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 15, 2017

Як відомо, 9 листопада Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі