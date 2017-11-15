Жебрівський опублікував фото і відео обстріляної "Градами" Бахмутки

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський виклав у соцмережу фотографії та відео селища Бахмутка, яке у ніч на середу бойовики обстріляли з ракетних систем "Град".

Матеріали розміщені на його facebook-сторінці.

За словами губернатора, ці кадри демонструють наслідки обстрілу.

"На фото й відео самі бачите: зруйнований будинок, вулиця та городи всіяні вирвами у людський зріст, які залишили по собі снаряди "Граду", - пише Жебрівський.

Він повідомив, що ніхто з цивільних внаслідок бомбування не постраждав.

"Мешканці зруйнованого будинку цю ніч провели у родичів. Голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін доповів, що людям вже знайшли тимчасове житло у тому-таки селищі, поки ремонтуватимуть будинок", - розповів голова області.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики, застосовуючи РСЗВ "Град" і міномети, обстріляли Бахмутку Донецької області, один із снарядів знищив будинок мирних жителів.