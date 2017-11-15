Пєсков про фейкові фото Міноборони РФ: Не варто перебільшувати

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Середа, 15 листопада 2017, 12:14

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав помилкою публікацію російським Міноборони кадри з комп'ютерної гри, які нібито підтверджують співпрацю США з ІДІЛ.

Про це він заявив журналістам у середу, повідомляють "РИА-новости".

"Публікація міністерством оборони РФ фотографій з гри замість підтверджуючих інформацію відомства матеріалів - це помилка, значення якої не варто перебільшувати", - заявив Пєсков.

"По-перше, помилки трапляються, скажімо так, нічого страшного немає, якщо вони своєчасно коригуються, що і було зроблено Міноборони. Я не став би перебільшувати значення цієї помилки", - сказав прес-секретар Путіна.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Росії використовувало в якості доказів співпраці США з ІДІЛ кадри з комп'ютерної гри, видавши їх за фотографії.

Українська правда
Теми: Росія Міноборони
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