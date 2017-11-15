Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками

2170 переглядів
Середа, 15 листопада 2017, 12:43

Проект резолюції РФ щодо миротворців ООН на Донбасі пропонує узгоджувати формат місії з терористами ОРДЛО.

Про це глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив у середу на прес-конференції в Москві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для цього необхідно провести переговори з так званими "народними республіками".

"У нашому проекті резолюції позначені абсолютно необхідні критерії миротворчих операцій... Один з них, який є хрестоматійним, це згода конфліктуючих сторін на національний склад контингентів,... що означає згоду, звичайно ж, Києва, але обов'язково, і не в меншій мірі, Донецька й Луганська", - підкреслив Лавров.

Він зазначив, що остаточне формулювання проекту резолюції "має бути прийнятним для проголошених республік".

"І, напевно, у зв'язку з цим необхідно буде провести з ними прямі переговори", - додав голова зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, США передали 29 абзаців доповнень до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення місії ООН на Донбасі.

Тільки три з них російська делегація визнала прийнятними.

Нещодавно стало відомо, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

Теми: Росія Донбас ООН миротворці Лавров
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пєсков про фейкові фото Міноборони РФ: Не варто перебільшувати 15 листопада 2017, 12:14
Геращенко про позицію Білорусі: Це другий ніж у спину Україні 15 листопада 2017, 10:33
Глава розвідки ФРН: Не варто плекати надії щодо Криму 15 листопада 2017, 08:59
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками
Парубій ініціює законопроект про відповідальність за зберігання зброї
Стало відомо, хто схопив активістку FEMEN у Києві
Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо Криму
Усі новини
Професія

Репортаж з машини швидкої допомоги

наше

ONUKA: Мистецтво – це ж не тільки музика. Багато чого є цікавого у світі

здоров'я

Лікувальна жуйка проти пародонтозу, яку можна з'їсти як цукерку