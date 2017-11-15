Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками

Проект резолюції РФ щодо миротворців ООН на Донбасі пропонує узгоджувати формат місії з терористами ОРДЛО.

Про це глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив у середу на прес-конференції в Москві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для цього необхідно провести переговори з так званими "народними республіками".

"У нашому проекті резолюції позначені абсолютно необхідні критерії миротворчих операцій... Один з них, який є хрестоматійним, це згода конфліктуючих сторін на національний склад контингентів,... що означає згоду, звичайно ж, Києва, але обов'язково, і не в меншій мірі, Донецька й Луганська", - підкреслив Лавров.

Він зазначив, що остаточне формулювання проекту резолюції "має бути прийнятним для проголошених республік".

"І, напевно, у зв'язку з цим необхідно буде провести з ними прямі переговори", - додав голова зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, США передали 29 абзаців доповнень до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення місії ООН на Донбасі.

Тільки три з них російська делегація визнала прийнятними.