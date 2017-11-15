Нещодавно стало відомо, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.
Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками
Проект резолюції РФ щодо миротворців ООН на Донбасі пропонує узгоджувати формат місії з терористами ОРДЛО.
Про це глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив у середу на прес-конференції в Москві, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, для цього необхідно провести переговори з так званими "народними республіками".
"У нашому проекті резолюції позначені абсолютно необхідні критерії миротворчих операцій... Один з них, який є хрестоматійним, це згода конфліктуючих сторін на національний склад контингентів,... що означає згоду, звичайно ж, Києва, але обов'язково, і не в меншій мірі, Донецька й Луганська", - підкреслив Лавров.
Він зазначив, що остаточне формулювання проекту резолюції "має бути прийнятним для проголошених республік".
"І, напевно, у зв'язку з цим необхідно буде провести з ними прямі переговори", - додав голова зовнішньополітичного відомства.
Як повідомлялося, США передали 29 абзаців доповнень до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення місії ООН на Донбасі.
Тільки три з них російська делегація визнала прийнятними.
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