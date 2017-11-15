В Попасній військові поранили місцеву пенсіонерку

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Середа, 15 листопада 2017, 12:50

В Попасній Луганської області українські військові поранили місцеву пенсіонерку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні Сергій Риженко.

"Прожити друге життя. Любов Іванівні пощастило, їй 64 роки. Поранена в Попасній Донецької області 13 листопада о 6 ранку", - написав він.

"Стук в двері, і без попередження автоматна черга в пенсіонерку. Вогнепальна кульове поранення нижньої частини живота з переломом лонної і сідничної кістки, вертлюжної западини, голівки стегнової кістки, органів малого таза. Стан важкий. Прийшла до тями.
Плануються наступні операції", - додав лікар.

Він повідомив, вдома у жінки залишилася дочка і внучка, які не постраждали.

Як повідомляє видання Liga.net, голова Попаснянської райдержадміністрації Сергій Шакун повідомив, що жінку поранили військові ЗСУ. Як стверджує чиновник, в пенсіонерку стріляли військові, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння.

Теми: АТО війна кримінал
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