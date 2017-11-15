Після резолюції ООН Рада Європи має посилити тиск на РФ - Кулеба

423 перегляди
Середа, 15 листопада 2017, 14:04

Нова резолюція ООН щодо Криму вказує Раді Європи, що їй варто посилити тиск на Росію.

Про це у своєму твіттері написав представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Він додав:

"Плани щодо повернення росіян до ПАРЄ в січні 2018 - це саме зменшення тиску. РЄ має діяти відповідально і захищати, а не торгувати принципами".

Як відомо, 71 держава підтримала український проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, 77 утрималися від голосування, а 25 проголосували проти – зокрема, проти висловилися Росія, Білорусь та Сербія.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні де-окупації Криму.

Українська правда
Теми: Європа ООН Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Європі помітили радіоактивну хмару, що могла прилетіти з Росії 10 листопада 2017, 13:02
Європарламент голосуватиме за поглиблення зв’язків ЄС з Україною 9 листопада 2017, 10:13
У Сенаті США розслідують втручання РФ у справи Європи 9 листопада 2017, 06:10
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У НАЗК знищують документи, які можуть стати доказами – джерело
Стало відомо, хто схопив активістку FEMEN у Києві
НАЗК просить суд покарати нардепа з НФ
Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками
Усі новини
Переселенці

Перший в Україні соціальний готель у Харкові

Професія

Репортаж з машини швидкої допомоги

наше

ONUKA: Мистецтво – це ж не тільки музика. Багато чого є цікавого у світі