У НАЗК знищують документи, які можуть стати доказами – джерело

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Середа, 15 листопада 2017, 14:40

Національне антикорупційне бюро чекає на дозволи від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на проведення слідчих дій у справі зловживань в Національному агентстві з запобігання корупції.

Про це "Українській правді" повідомило джерело, ознайомлене з ходом справи.

За словами іншого джерела, посвяченого у ситуацію, в самому НАЗК почали знищувати документи, які можуть бути доказами протиправної діяльності співробітників.

Поки ж детективи НАБУ встановили, що так званий "куратор НАЗК" в Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам агентства через додаток WhatsApp.

Так, детективи в рамках кримінального провадження за заявою Ганни Соломатіної отримали доступ до її телефону. У переписці Горащенков давав вказівки щодо перевірок електронних декларацій.

Ця переписка тривала до особистих зустрічей Соломатіної з "куратором НАЗК" на Банковій.

Сама Соломатіна в інтерв'ю УП повідомила, що на зустрічах їй пропонували погоджувати проекти висновків по повній перевірці декларацій з людиною з Адміністрації президента. Від подібної "співпраці" керівниця департаменту НАЗК відмовилася.

Після другої зустрічі, яка відбулася в АП у 20-х числах вересня, у самому НАЗК відбулися певні зміни. Так 25 вересня Наталія Корчак видала низку наказів, з якими ознайомився журналіст УП.

У них департамент Соломатіної по суті підпорядковувався керівнику іншого департаменту Олександру Писаренку. Останній також вводився до цілої низки комісій, які існують в НАЗК.

Таким чином, Писаренко отримав можливість контролювати усі дії НАЗК, розповіли УП співробітники агентства.

Як відомо, напередодні керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

Олексій Братущак, УП
Теми: НАЗК Адміністрація президента НАБУ корупція
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