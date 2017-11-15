Закон про збільшення штрафів водіям зареєстрували в Раді

У Верховній Раді зареєстрували законопроект Кабінету міністрів, який передбачає кількаразове збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Відповідний документ за №7286 опублікували на сайті парламенту.

Так, за рух на швидкості, що перевищує максимально допустиму більш ніж на 50 км/год, пропонується штраф не 510 гривень, як раніше, а 3 400 гривень.

Якщо водій потрапив у ДТП і залишив місце пригоди, його штраф збільшиться з 255 до 3 400 гривень. Альтернативою такому покаранню пропонується позбавлення права водіння на 6 місяців.

За водіння особами, що не мають водійського посвідчення, пропонують збільшити штраф з 510 до 10 200 гривень. Якщо людина протягом року вчинить це порушення ще раз, з неї вже стягнуть 40 800 гривень.

Крім того, за скоєння у стані алкогольного сп'яніння ДТП, яке спричинило смерть особи або заподіяли тяжке тілесне ушкодження – уряд пропонує карати позбавленням волі на строк від 4 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Якщо така аварія спричинила загибель кількох осіб - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, 10 листопада Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні презентував низку законодавчих ініціатив, що мають істотно посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

Євген Кізілов, УП