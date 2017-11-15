НАБУ просить Порошенка не підписувати закон, що запускає судову реформу

Національне антикорупційне бюро закликає президента не підписувати закон, що запускає судову реформу, у поточній редакції, оскільки це призведе до колапсу в роботі НАБУ і паралізує систему правосуддя України.

Про це повідомляє сайт бюро.

"Підписання президентом закону №6232 призведе до колапсу в роботі НАБУ та інших органів досудового розслідування та паралізує систему правосуддя України", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ наголосили, що зміни до КПК мають бути допрацьовані після проведення відповідних консультацій з усіма суб’єктами кримінального процесу.

Також зазначається, що бюро звернулося до голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з проханням ініціювати питання про внесення змін до Перехідних положень КПК України.

Зокрема, НАБУ просить виключити обмеження щодо 2 років розслідування слідчими прокуратури кримінальних проваджень, розпочатих до грудня 2015 року і підслідних НАБУ.

На думку бюро, це дасть можливість прокурорам завершити їхні розслідування, а НАБУ – продовжувати ефективно виконувати свою роботу.

У НАБУ наголосили, що остаточного варіанту законопроекту про судову реформу, який направили на підпис президенту, в публічному доступі досі немає.

Але низка запропонованих законопроектом змін до КПК викликають занепокоєння НАБУ.

Зокрема, мова йде про обрахування строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР і зобов’язання закривати кримінальну справу у разі завершення встановлених строків, безвідносно чи розкритий злочин;

про вимогу призначення експертизи виключно на підставі ухвали слідчого судді із визначенням безпосередньо суддею експерта чи експертної установи, яка зобов’язана провести таке дослідження;

про можливість оскарження до слідчого судді повідомлення про підозру тощо.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.