З України видворяють ще одного "грузина Саакашвілі"

Лідер "Руху нових сил" екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє про видворення з України співробітника грузинської телекомпанії Тамазо Шавшишвілі.

Про це він пише у середу на своїй сторінці у Facebook.

"Тамазо Шавшишвілі журналіст грузинської телекомпанії Руставі-2, який був відряджений висвітлювати діяльність Саакашвілі, скасували посвідку і він повинен негайно покинути територію України як "загроза безпеці країни", – написав він.

Саакашвілі публікує документ Головного управління Державної міграційної служби в місті Києві, згідно з яким посвідку Шавшишвілі скасували згідно підпункту 4 пункту 19 урядової постанови "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання".

Він звучить так: "коли дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні".

В одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.

Як відомо, Державна міграційна служба займається видворенням 20 громадян Грузії, яких легалізував Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи на посаді голови Одеської облдержадміністрації.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Саакашвілі, будучи головою Одеської ОДА, примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20-м громадянам Грузії як цінним діячам.

Сам лідер "Руху нових сил" заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів.