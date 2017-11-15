Бойовики 8 разів порушили перемир’я, втрат немає

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Середа, 15 листопада 2017, 18:38

Російсько-окупаційні війська на різних ділянках фронту продовжують порушувати перемир’я. З початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська, втрат серед наших бійців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 листопада 2017 року.

"На Луганському напрямку, ще на світанку, російські найманці обстріляли зі 120-мм міномету оборонців Травневого, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – захисників Новолуганського", - йдеться у повідомленні.

Також по одній збройній провокації зафіксовано неподалік Кримського і Донця, де окупанти били по українських опорних пунктах із гранатометів та стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку бойовики обстріляли оборонні укріплення поблизу Водяного, Новомихайлівки та Авдіївки з піхотного озброєння, а підступи до Пісків ще й з 82-мм міномету", - зазначають у прес-центрі.

У випадках прямої загрози безпеці, військовослужбовці Збройних Сил застосовували по ворогу зброю, не заборонену Мінськими домовленостями – гранатомети та великокаліберні кулемети.

Теми: Донбас АТО війна Росія
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