НАБУ опублікувало схему роз’яснень справи "Трейд Коммодіті"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували схему скоєння ймовірного розкрадання 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"НАБУ та САП публікують схему скоєння ймовірного правопорушення, а також відповіді на найпоширеніші запитання, які, упевнені, дозволять зробити громадянам власні неупереджені висновки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють "Трейд коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі пального для Міноборони.

12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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