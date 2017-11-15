Українська сторона ТКГ наполягає на наданні повного доступу СММ ОБСЄ в ОРДЛО

Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-секретар представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона наполягає на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українська сторона вимагала якнайшвидше розблокувати роботу КПВВ "Золоте", запуск якого був узгоджений лідерами країн Нормандської четвірки понад рік тому.

На порядку денному українська сторона поставила питання скасування указу президента РФ про визнання документів, виданих ОРДЛО, повернення без будь-яких умов незаконно захопленої української державної та приватної власності на території ОРДЛО та відмову від рубльової зони та встановленні псевдокордону на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

"Також ми наполягаємо на створенні спеціальної робочої підгрупи з повернення під контроль України неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.

Зазначається, що в гуманітарній підгрупі продовжується робота зі звільнення заручників.

"Робимо все можливе для того, аби найближчим часом люди повернулись до своїх рідних та близьких", - написала речниця Кучми.