Суд продовжив арешт "Топазу" на 2 місяці
Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для антимайданівця Ігоря Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
"Суд продовжив вивчати матеріали справи. Крім того, він продовжив утримання під вартою на 60 днів", - повідомили в прес-службі обласної прокуратури.
Наступне засідання суду призначене на 23 листопада.
Як повідомлялося, харків'янин Кромський був учасником охорони антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Він став відомий за позивним "Топаз" після появи в інтернеті відео, знятого в таборі антимайдану.
Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки", і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його Кромського: "Топаз, дай команду!".
Кромський був затриманий 28 березня 2014 року в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.
29 березня 2014 року Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
7 квітня 2014 року Кромський втік з-під домашнього арешту.
25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.
26 квітня 2014 року Київська райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжувалися.
9 вересня 2014 року в Київському райсуді Харкова відбулося попереднє слухання у справі щодо Кромського, якого звинувачують за ч.1,2 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст .110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України. Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід обвинуваченому і продовжив арешт ще на 60 днів.
12 вересня 2014 року Київська райсуд Харкова змінив Кромському запобіжний захід на особисте зобов'язання і повернув обвинувальний акт у прокуратуру.
3 жовтня 2014 року обвинувальний акт щодо Кромського був повторно направлений в Київський райсуд Харкова.
18 грудня 2014 року Київська райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід щодо Кромського на утримання під вартою без можливості внесення застави.
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