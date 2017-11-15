Бойовики вимагають розвести важку техніку в Станиці Луганській, щоб відкрити КПВВ "Золоте"

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Середа, 15 листопада 2017, 21:23

Бойовики ОРДЛО висунули нову вимогу для відкриття КПВВ "Золоте", вони вимагають від України розведення важкої техніки в Станиці Луганській.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

"Сьогодні висунуто чергову передумову- шантаж: мовляв, тільки після розведення важкої техніки в Станиці Луганській (яка щотижня обстрілюється). Звернулася до координатора з вимогою дати оцінку цьому новому шантажу, й черговим "передумовам", - написала вона.

Геращенко зазначила, що координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі трьохсторонньої контактної групи Тоні Фріш не передав листи українським заручникам в окупованому Луганську.

Крім того, Фріш "не зміг зустрітися з ними в форматі сам-на-сам, попри наші прохання не зустрівся з В. Овчаренком, до якого координатора просто не пустили, як і до Стаса Асєєва", - повідомила Геращенко.

Однак він поспілкувався із девятьма українськими заручниками в ОРЛО.

Теми: Донбас ОРДЛО війна
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