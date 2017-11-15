Головні новини дня – за 60 секунд

НАЗК знищує докази, судова реформа може паралізувати НАБУ, РФ хоче обговорювати миротворців з терористами ОРДЛО, в Україні хочуть підвищити відповідальність за зберігання зброї, Україна на 17-му місці за рівнем впливу тероризму - новини, які обговорювали 15 листопада.

Про НАЗК. Національне антикорупційне бюро чекає на дозволи від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на проведення слідчих дій у справі зловживань в Національному агентстві з запобігання корупції.

САП повідомляє, що не може погодити клопотання детективів НАБУ, бо не отримала матеріали провадження.

В НАБУ відповіли, що щоб отримати матеріали провадження про можливе вчинення службовцями НАЗК корупційних діянь, САП може просто проінформувати НАБУ про своє бажання.

Тим часом, за словами джерела УП, в самому НАЗК почали знищувати документи, які можуть бути доказами протиправної діяльності співробітників. А ще в нас з'явились докази бездіяльності НАЗК щодо декларацій топ-посадовців.

Про судову реформу. НАБУ закликає президента не підписувати закон, що запускає судову реформу, у поточній редакції, оскільки це призведе до колапсу в роботі НАБУ і паралізує систему правосуддя України.

Про миротворців на Донбасі. Проект резолюції РФ щодо миротворців ООН на Донбасі пропонує узгоджувати формат місії з терористами ОРДЛО.

Про заручників на Донбасі. Лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Повідомляється, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Про резолюцію ООН по Криму. Проти попереднього затвердження резолюції Генеральної асамблеї ООН по Криму проголосували: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

Про зброю. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій ініціює напрацювання спільного законопроекту про підвищення відповідальності за зберігання зброї.

Про тероризм. Україна посідає 17-ту сходинку серед країн, які потерпають від тероризму. Цього року Україна увійшла до групи країн із "високим" рівнем впливу тероризму разом з такими державами, як Сомалі, Індія, Туреччина, Лівія, Єгипет, Судан та інші.