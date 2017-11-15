У Сенцова в колонії почалися проблеми із серцем – адвокат

Український режисер і політв’язень Олег Сенцов у російських колоніях погано харчувався, сильно схуднув і у нього почалися проблеми із серцем.

Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, передає "Громадське.Крим".

"За два з половиною місяці у нього загострився ревматизм. Він там у холоді знаходився, холодні камери, холодні автозаки, поїзд, в якому він їхав, без опалення. Йому виписали мазь зігріваючу. Ще в нього почались проблеми із серцем. Лікар запросив його картки дитячі. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, направимо до колонії, і Олегу буде призначено лікування", - розповів адвокат.

За його словами, наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Там до нього не застосовують жодних утисків та катувань.

"До Олега там шанобливе ставлення, ніхто його не утискає. Раніше там були жорстокі умови, були і побиття, і не дуже хороші умови утримання. В даний час, коли керівництво колонії змінилося, умови хороші. Наскільки це можливо. Вони дотримуються законності, дотримуються правил внутрішнього розпорядку. Як в армії, все строго за статутом. З огляду на це і дисципліна залізна", зазначив Дінзе.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.