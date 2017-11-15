Всеукраїнська рада церков підтримала пропозицію Грицака про звільнення заручників

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Середа, 15 листопада 2017, 23:24

Учасники засідання всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій підтримали пропозицію голови СБУ Василя Грицака та звернулися до глав усіх світових конфесій із проханням допомогти у процесі звільнення заручників.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Рішення було прийнято одноголосно та всі лідери українських церков підписали персональні звернення до світових ієрархів із проханням допомогти вплинути на процес якнайшвидшого звільнення людей, що утримуються в заручниках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з ініціативою підготовки такого звернення Василь Грицак виступив на зустрічі з всеукраїнською радою церков, яка проходила у середині жовтня у національній академії СБУ.

"Ми маємо використовувати будь-яку можливість, щоб привернути увагу до цієї проблеми та знайти шляхи її вирішення. Щоб здоровий глузд переміг, і наші бранці повернулись додому", - заявив тоді Грицак.

За даними СБУ, наразі звільнено та знайдено 3140 осіб, у заручниках ОРДЛО перебуває 155 українських громадян, ще 403 ‒ вважаються зниклими безвісти. На території Росії незаконно утримуються десять наших співвітчизників.

Теми: церква СБУ
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