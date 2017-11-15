Всеукраїнська рада церков підтримала пропозицію Грицака про звільнення заручників
Учасники засідання всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій підтримали пропозицію голови СБУ Василя Грицака та звернулися до глав усіх світових конфесій із проханням допомогти у процесі звільнення заручників.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Рішення було прийнято одноголосно та всі лідери українських церков підписали персональні звернення до світових ієрархів із проханням допомогти вплинути на процес якнайшвидшого звільнення людей, що утримуються в заручниках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з ініціативою підготовки такого звернення Василь Грицак виступив на зустрічі з всеукраїнською радою церков, яка проходила у середині жовтня у національній академії СБУ.
"Ми маємо використовувати будь-яку можливість, щоб привернути увагу до цієї проблеми та знайти шляхи її вирішення. Щоб здоровий глузд переміг, і наші бранці повернулись додому", - заявив тоді Грицак.
За даними СБУ, наразі звільнено та знайдено 3140 осіб, у заручниках ОРДЛО перебуває 155 українських громадян, ще 403 ‒ вважаються зниклими безвісти. На території Росії незаконно утримуються десять наших співвітчизників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.