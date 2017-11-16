Конгресмени США ініціювали чергову процедуру імпічменту Трампу

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Четвер, 16 листопада 2017, 00:18

Конгресмени від Демократичної партії закликали провести слухання в Палаті представників щодо імпічменту Трампу.

Про це заявив представник штату Теннессі Стів Коен, передає Укрінформ.

"Настав час, щоб чітко заявити американському народу і цьому президенту, що його послідовні порушення нашої конституції мають бути припиненими шляхом імпічменту", - наголосив політик.

"Трамп неодноразово порушував Основний закон: перешкоджав правосуддю шляхом звільнення директора ФБР Джеймса Комі, використовував статус президента для просування бренду Trump та порушував свободу ЗМІ", - підкреслив Коен.

Як відомо, американський мільярдер Том Стаєр, який є прихильником Демократичної партії, запустив кампанію за усунення від влади президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялось, що видавець Ларрі Флінт обіцяє $10 млн премії за інформацію, яка допоможе оголосити імпічмент Трампу.

Теми: США Трамп імпічмент
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