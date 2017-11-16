У Македонії з'явилася друга офіційна мова

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Четвер, 16 листопада 2017, 01:35

Парламент Македонії визнав албанську мову другою офіційною у країні.

Про це повідомляє AP.

За інформацією агентства, законопроект розширює офіційне використання албанської мови по всій країні. Це має полегшити взаємодію етнічної албанської меншини з державними установами.

Повідомляється, що законопроект підтримали 66 членів парламенту.

Як відомо, етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії.

Попередній закон, ухвалений в 2001 році після мирної угоди між албанськими повстанцями та урядовими силами, забезпечив офіційне використання албанської мови в громадах, де албанці становили понад 20% населення.

Теми: Македонія Могильов
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