США внесли на голосування ООН нову резолюцію щодо хіматак в Сирії

55 переглядів
Четвер, 16 листопада 2017, 02:22

США в ООН внесли на голосування нову резолюцію щодо хіматак в Сирії, яка повинна продовжити мандат Організації по забороні хімічної зброї.

Про це заявило Постійне представництво США при ООН, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати ініціювали голосування о 15:00 16 листопада по нашому останньому проекту резолюції Ради Безпеки ООН, яка має відновити мандат Спільного слідчого механізму - незалежної технічної групи, що встановлює винуватців жахливих хімічних атак у Сирії", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати сподіваються, що Рада Безпеки матиме об'єднану позицію у відповідь на застосування хімічної зброї проти цивільних осіб та продовжить роботу цієї критично важливої групи", - наголосили в американському представництві.

Як відомо, Вашингтон наполягає на необхідності повноцінного міжнародного розслідування застосування хімічної зброї у Сирії.

Теми: США ООН Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стрілянина в Каліфорнії: шість загиблих 16 листопада 2017, 00:58
Конгресмени США ініціювали чергову процедуру імпічменту Трампу 16 листопада 2017, 00:18
США розглядають впровадження місії ООН на Донбасі – помічник Тіллерсона 15 листопада 2017, 23:15
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість вибухів
Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК
У Сенцова в колонії почалися проблеми із серцем – адвокат
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
скандал

Шахісткам дозволили не одягати хіджаб під час чемпіонату світу в СА

Конкурс

Художник зі Львова став "ілюстратором майбутнього" і поїде у Голлівуд

Фото

Як пройшов парад такс на Подолі