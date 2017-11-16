США внесли на голосування ООН нову резолюцію щодо хіматак в Сирії

США в ООН внесли на голосування нову резолюцію щодо хіматак в Сирії, яка повинна продовжити мандат Організації по забороні хімічної зброї.

Про це заявило Постійне представництво США при ООН, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати ініціювали голосування о 15:00 16 листопада по нашому останньому проекту резолюції Ради Безпеки ООН, яка має відновити мандат Спільного слідчого механізму - незалежної технічної групи, що встановлює винуватців жахливих хімічних атак у Сирії", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати сподіваються, що Рада Безпеки матиме об'єднану позицію у відповідь на застосування хімічної зброї проти цивільних осіб та продовжить роботу цієї критично важливої групи", - наголосили в американському представництві.

Як відомо, Вашингтон наполягає на необхідності повноцінного міжнародного розслідування застосування хімічної зброї у Сирії.