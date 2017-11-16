Світові корпорації заробляють на дитячій праці в Конго - Amnesty

171 перегляд
Четвер, 16 листопада 2017, 03:04

Світові корпорації продовжують використовувати дитячу працю при видобутку кобальту у ДР Конго.

Про це у своєму звіті заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, передає DW.

Повідомляється, що на шахтах ДР Конго, яка є світовим лідером за видобутком кобальту, використовують працю 7-річних дітей.

У звіті Amnesty International "Час перезарядитись" (Time to recharge) серед інших згадуються такі технологічні гіганти, як Apple, Samsung та Sony, а також німецькі автоконцерни BMW, Daimler та Volkswagen.

Amnesty підкреслює, що серед 29 компаній, діяльність яких була проаналізована правозахисниками, жодна не виконала свої зобов'язання щодо розголошення проблеми порушень прав людини у Конго та їхнього припинення. 

"Щоб припинити порушення прав людини у Конго,ми наполягаємо на ретельному перегляді ланцюжка посередників при постачанні кобальту", - підкреслює організація. 

Як відомо, раніше Amnesty International звинуватила президента Сирії Башара Асада в злочинах проти людяності.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість вибухів
Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК
У Сенцова в колонії почалися проблеми із серцем – адвокат
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
позиція

Андрухович відмовився від участі у культурному заході у Німеччині

тенденції

Виробник Барбі створив ляльку у хіджабі. Фото

здоров'я

#ЦукорПідКонтролем. Що варто знати про діабет