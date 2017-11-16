Українська сторона не піде на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими - Геращенко

Українська сторона у Мінську не піде на шантаж щодо включення в обмін полоненими осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної Сотні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

"Ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію Мінських угод, наприклад, " беркутівців", яких підозрюють у вбивстві героїв Недесної Сотні", - підкреслила вона.

"У гуманітарній підгрупі закликала негайно розблокувати звільнення заручників , адже вже 14 довгих місяців немає жодного звільненого", - також наголосила Геращенко.

Як відомо, українська сторона в ТКГ наполягає на наданні повного доступу СММ ОБСЄ в ОРДЛО.