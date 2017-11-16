Українська сторона не піде на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими - Геращенко
Українська сторона у Мінську не піде на шантаж щодо включення в обмін полоненими осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної Сотні.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.
"Ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію Мінських угод, наприклад, " беркутівців", яких підозрюють у вбивстві героїв Недесної Сотні", - підкреслила вона.
"У гуманітарній підгрупі закликала негайно розблокувати звільнення заручників , адже вже 14 довгих місяців немає жодного звільненого", - також наголосила Геращенко.
Як відомо, українська сторона в ТКГ наполягає на наданні повного доступу СММ ОБСЄ в ОРДЛО.
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