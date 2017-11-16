СБУ сподівається, що лідер РПЦ посприяє звільненню заручників

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Четвер, 16 листопада 2017, 09:32

Служба безпеки Україна вітає будь-які кроки російської влади щодо розблокування процесу звільнення заручників.

Про це повідомила прес-служба СБУ вранці 16 листопада.

"Вважаємо, що приєднання очільника Російської православної церкви Кирила до спільних зусиль глав усіх світових конфесій в рамках реалізації ініціативи Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій сприятиме якнайшвидшому поверненню додому кожного із заручників", – йдеться у повідомленні.

 
Фото СБУ

СБУ наголосила, що "у цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків".

"Мірилом успіху повинно стати реальне звільнення українських заручників, а не гучна інформаційно-пропагандистська кампанія", – додала спецслужба.

Теми: заручники полонені церква СБУ Росія
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