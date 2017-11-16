У СБУ сподіваються, що Путін розблокує обмін полоненими

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Четвер, 16 листопада 2017, 10:17

Служба безпеки України не має деталей переговорів президента Росії Володимира Путіна з ватажками ОРДЛО щодо обміну полоненими.

Про це сказала речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі "112 Україна".

"Ні, не відомі (деталі переговорів – ред.)", – відповіла вона.

"Але ми сподіваємося на те, що такі заяви свідчать про готовність розблокувати процес, і ми нарешті зможемо повернути наших людей додому", – додала Гітлянська.

За її словами, українська сторона налаштована на проведення обміну за формулою "всіх на всіх".

"Позиція СБУ завжди була прозорою: ми готові міняти всіх на всіх, ми вітаємо будь-які ініціативи, які допоможуть нашим громадянам повернутися додому", – заявила Гітлянська.

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін після зустрічі з Віктором Медведчуком у Ново-Єрусалимському монастирі обговорив питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у телефонному режимі.

Нещодавно в ОБСЄ заявили, що фінальні списки на обмін полоненими на Донбасі досі не сформовані.

За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 особи.

Крім того, близько двох десятків громадян України ув'язнені в Росії з політичних мотивів.

Теми: полонені заручники Донбас СБУ
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