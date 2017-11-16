В окупованому Криму обстріляли будинок кримського татарина
У ніч на 16 листопада в окупованому Росією Криму обстріляли будинок кримськотатарського активіста Джафера Аметова.
Про це у своєму Facebook повідомляє глава Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.
"Сьогодні опівночі в с. Курське Білогірського району невідомі обстріляли будинок кримськотатарського активіста Аметова Джафера", – написав він.
За словами Смедляєва, жертв в результаті обстрілу немає.
У коментарях він також зазначив, що повідомить подробиці з місця події.
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