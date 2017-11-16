В окупованому Криму обстріляли будинок кримського татарина

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Четвер, 16 листопада 2017, 10:52

У ніч на 16 листопада в окупованому Росією Криму обстріляли будинок кримськотатарського активіста Джафера Аметова.

Про це у своєму Facebook повідомляє глава Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Сьогодні опівночі в с. Курське Білогірського району невідомі обстріляли будинок кримськотатарського активіста Аметова Джафера", – написав він.

За словами Смедляєва, жертв в результаті обстрілу немає.

У коментарях він також зазначив, що повідомить подробиці з місця події.

Теми: кримські татари права людини Крим
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