У Криму обшукують будинок вчительки кримськотатарської мови – Чубаров

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Четвер, 16 листопада 2017, 11:05

Окупанти проводять обшук в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Халіліч у селі Есен-Екі в захопленому Росією Криму.

Про це повідомляє у Facebook глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

"Згідно з інформацією, яка щойно надійшла з Криму, в ці хвилини російськими окупантами здійснюється обшук будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині - Пушкіно) Ічкінського (нині - Радянського) району Ленари Халіліч", - пише він.

Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відмічає, що російська влада посилила переслідування кримських татар в Криму.

Українська правда
Теми: Крим кримські татари Чубаров Окунська Росія
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