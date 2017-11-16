У Криму обшукують будинок вчительки кримськотатарської мови – Чубаров
Окупанти проводять обшук в будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Халіліч у селі Есен-Екі в захопленому Росією Криму.
Про це повідомляє у Facebook глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.
"Згідно з інформацією, яка щойно надійшла з Криму, в ці хвилини російськими окупантами здійснюється обшук будинку вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині - Пушкіно) Ічкінського (нині - Радянського) району Ленари Халіліч", - пише він.
Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відмічає, що російська влада посилила переслідування кримських татар в Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.