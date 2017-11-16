У Росії суд пом'якшив запобіжний захід Бакаю

Таганський суд Москви, повторно розглянувши клопотання слідчих органів пом'якшив запобіжний захід колишньому главі українського "Нафтогазу" Ігорю Бакаю, обвинуваченому в РФ в шахрайстві, з взяття під варту на домашній арешт, продовживши цей захід до 12 січня.



Про це повідомляє 16 листопада ТАСС, посилаючись на прес-службу суду.



"Таганський суд 15 листопада на підставі рішення Мосміськсуду про повторний розгляд рішення про обрання запобіжного заходу у відношенні Бакая заново розглянув клопотання слідчих органів", – сказав співрозмовник агентства.



"Суд постановив змінити йому запобіжний захід з арешту на домашній арешт. Крім того, в той же день суд розглянув клопотання слідчих органів про продовження йому домашнього арешту. Судом дане клопотання було задоволено, Бакай відправлений під домашній арешт на строк до 12 січня 2018 року", – зазначив він.

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Як повідомлялося, 31 жовтня стало відомо, що в Москві затримали Бакая.

Колишнього чиновника звинувачують у великому шахрайстві. За інформацією ЗМІ, серед іншого Бакай заволодів 9 мільйонами доларів російського мільярдера Алішера Усманова.

27 жовтня російський суд заарештував екс-чиновника до 12 листопада.