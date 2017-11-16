У Криму фігуранту "справи українських диверсантів" дали 5 років колонії

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляє підконтрольне окупантам видання "Кримінформ".

Брат Дмитра Штиблікова Олексій вважає справу надуманою.

"Ми будемо зустрічатися на побаченні з Дімою і дізнаємося його настрій з приводу апеляції, будемо подавати чи ні. Засідання пройшло в закритому режимі за 50 хвилин, судді в дорадчій кімнаті були хвилин 20 і після засідання вже роздали готовий вирок", – цитує його видання "Крим.Реалії".

Як повідомлялося, 18 травня 2017 року фігурант "справи українських диверсантів" Дмитро Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

9 листопада 2016 року в Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих в Севастополі "диверсантів" на два місяці. 30 грудня 2016 року "севастопольський суд" продовжив термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України наголошували, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

У свою чергу спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко відзначав, що колишні українські військові, які зараз проживають в Криму, можуть стати "потенційними жертвами російських спецслужб".