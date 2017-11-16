НАБУ затримало восьмого фігуранта у справі про розкрадання "Стіни"

Національне антикорупційне бюро затримало особу, ймовірно причетну до розкрадання на так званому проекті "Стіна".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали особу, ймовірно задіяну у корупційній схемі з заволодіння коштами державного бюджету України… – так званий проект "Стіна", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, затримана особа виступила пособником у заволодінні бюджетними коштами службовими особами Державної прикордонної служби та керівниками підприємств-генпідрядників.

НАБУ встановило, що затриманий організував придбання підприємства з ознаками фіктивності, через яке впродовж 2015–2016 років забезпечував переведення у готівку безготівкових коштів, що надходили від генпідрядників проекту "Стіна".

"Всього, відповідно до даних слідства, за участю цього підприємства конвертовано у готівку понад 10 млн грн, виділених для інженерно-технічного облаштування кордону, якими у подальшому заволоділи учасники злочинної схеми", – зазначають у відомстві.

Наразі правоохоронці проводять із затриманим слідчі дії, вирішується питання повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Повідомляється також, що за результатами проведених обшуків детективи НАБУ вилучили понад 40 печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема й тих, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами, а також декілька сотень тисяч готівки.

В серпні цього року були затримані 7 підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених для так званого проекту "Стіна".

Як відомо, одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією був тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Він запевнював, що споруда стане надійною перешкодою проти можливого проникнення російських військ в Україну.

З березня 2016 року НАБУ займалось розслідуванням можливого розкрадання грошей на проекті "Стіна".

В липні 2017 року ГПУ заявило про виявлення схеми розтрати і присвоєння бюджетних коштів в ході будівництва проекту "Стіна" на кордоні з Росією.

За даними слідства чиновники прикордонної служби та приватні підприємці привласнили понад 100 млн гривень.

В серпні цього року були затримані 7 підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених для проекту "Стіна".